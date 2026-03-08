Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 9 al 15 marzo 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 9 al 15 marzo 2026: i segni migliori

1 – Leone

Marzo ha un’atmosfera completamente diversa rispetto ai mesi precedenti. Dopo un gennaio piuttosto tranquillo … VAI AL SEGNO

2 – Pesci

Questa settimana ha un’atmosfera morbida ma intensa, di quelle che sembrano partire in sordina e poi regalano … VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Questa settimana inizia con una svolta che si sente nell’aria quasi quanto l’odore del caffè la mattina presto … VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Questa settimana ha il sapore di una rivincita emotiva. Dopo un periodo in cui potresti aver vissuto tensioni o discussioni … VAI AL SEGNO

5 – Toro

La settimana si apre con una Luna attiva che amplifica emozioni e desiderio di stabilità. E tu, quando senti che qualcosa … VAI AL SEGNO

6 – Vergine

Questa settimana rappresenta una piccola ma significativa liberazione emotiva. Da venerdì Venere non è più contraria … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 9 al 15 marzo 2026: i segni peggiori

7 – Sagittario

Questa settimana ha il sapore di una ripartenza dopo un tratto di strada affrontato con il motore acceso ma il serbatoio … VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Il cielo in questa settimana assume un tono decisamente più protettivo grazie alla presenza di Marte che rafforza energia … VAI AL SEGNO

9 – Acquario

Questa settimana si apre una fase più luminosa, soprattutto sul piano dei sentimenti, e già da venerdì si percepisce … VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

La settimana ruota attorno a un tema che per te è centrale: l’equilibrio nelle relazioni. Essendo il segno governato … VAI AL SEGNO

11 – Gemelli

Questa settimana rappresenta una fase di passaggio interessante, quasi come trovarsi davanti a un incrocio con molte strade …VAI AL SEGNO

12 – Capricorno

Questa settimana non è fatta di effetti speciali, ma di quelle questioni concrete che ti pesano sulla testa come cartelle … VAI AL SEGNO