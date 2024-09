Oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 9 al 15 settembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 9 al 15 settembre 2024: i segni migliori

1 – Bilancia

Le tue stelle sono davvero in forma! Con Venere e Giove che ti fanno l’occhiolino, questo è il momento giusto per parlare chiaro con chi ti interessa… VAI AL SEGNO

2 – Gemelli

Questa settimana sei un razzo in decollo. Venere e Giove fanno il tifo per te in amore, eliminando quelle persone che ti hanno dato filo da torcere in passato… VAI AL SEGNO

3 – Scorpione

Ecco che Marte arriva a scuotere il tuo mondo amoroso. Sei più disposto del solito ad aprirti all’amore, e potresti fare incontri interessanti in luoghi inaspettati… VAI AL SEGNO

4 – Leone

Le stelle promettono grandi cose. Venere ti strizza l’occhio e la tua voglia di trasgressione è alle stelle! Sei irresistibile e lo sai, ma non lasciarti trasportare troppo dall’ego… VAI AL SEGNO

5 – Acquario

Sei in un periodo di forte rinascita, soprattutto in amore. Giove e Venere fanno i salti mortali per darti opportunità di nuove conoscenze e relazioni interessanti… VAI AL SEGNO

6 – Toro

Finalmente si respira! Se in amore c’è stata una tempesta emotiva, ora il cielo torna a schiarirsi… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 9 al 15 settembre 2024: i segni peggiori

7 – Vergine

La confusione regna sovrana nella tua vita, soprattutto a causa del lavoro. Stai cercando di capire cosa fare, ma i cambiamenti non ti lasciano molta scelta… VAI AL SEGNO

8 – Sagittario

L’amore ad agosto ti ha fatto lo stesso effetto di una zanzara: fastidioso e difficile da scacciare. Hai incontrato qualcuno di interessante?… VAI AL SEGNO

9 – Cancro

Questa settimana ti ritrovi a dover gestire un po’ di caos emotivo. Venere è dissonante e crea problemi nella comunicazione con il partner… VAI AL SEGNO

10 – Ariete

Questa settimana sei un po’ il protagonista di un film di azione romantica. In amore, grazie alla meravigliosa opposizione di Venere, non sei qui per fare sconti… VAI AL SEGNO

11 – Pesci

Agosto ti ha lasciato un po’ fiacco in amore, ma settembre promette meglio. La famiglia richiede molta della tua attenzione e questo potrebbe stancarti più di quanto pensi… VAI AL SEGNO

12 – Capricorno

L’amore per te in questo periodo è come un caffè tiepido: non del tutto soddisfacente. Se sei in un rapporto che ti fa storcere il naso, forse è il momento di fare un po’ di chiarezza… VAI AL SEGNO