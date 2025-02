Oroscopo Toro: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

TORO – Finalmente un po’ di pace, eh? Ti sei sciroppato settimane di ansie e ripensamenti, ma adesso l’amore torna a girare nel verso giusto. Hai voglia di parlare, chiarire, discutere… Ma che fai, ti candidi al Parlamento?

Se la storia ha retto fin qui, ora puoi darle un nuovo sprint. Se sei single, attenzione: ti stai aprendo troppo e rischi di accogliere pure chi non merita manco un saluto. Sul lavoro, le cose migliorano, specialmente per chi cerca conferme o cambi di ruolo. Ma la vera sfida sarà evitare di stressarti inutilmente: non tutti i problemi hanno bisogno della tua supervisione!

“Puru l’asina quannu è sazia si scorda u bastuni.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Ritrovi il sorriso e pure un po’ di sana pigrizia!

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI