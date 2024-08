Oroscopo Toro: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

Le previsioni del segno

TORO – Ah, il Toro e il denaro: una coppia perfetta. Questa settimana, le stelle ti consigliano di buttarti in nuove avventure che richiedono una certa liquidità, che sia per un viaggio o un trasloco. Forse hai trovato un affare, o stai per ricevere un’eredità da uno zio lontano (non chiedere quale zio). Sia come sia, sei un maestro delle trattative e con la tua naturale gentilezza riuscirai a convincere chiunque a finanziare i tuoi sogni.

Sul lavoro, ti stai preparando a una performance che potrebbe farti guadagnare un Oscar. Le stelle sono con te, quindi approfitta di questo momento per espandere il tuo impero. Anche se stai lavorando ad agosto, non dimenticare di prenderti un po’ di tempo per te stesso. Potresti scoprire che i soldi non sono l’unica valuta che conta.

In termini di benessere, ricorda che anche un Toro ha bisogno di pascolare in tranquillità. Le giornate più pesanti potrebbero arrivare presto, quindi fai scorta di pazienza e cioccolato.

Questo è il tuo momento, ma non lasciare che il successo ti faccia dimenticare di goderti la vita.

Voto: 8/10 – “Pisci, paja e non pensari!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu ‘sti soldi faciti chi veri pazzi, ma nun scurdari u spirito.”

