Oroscopo Toro: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

TORO – Se stai pensando che il tuo partner sia diventato più fastidioso di una zanzara in estate, non sei lontano dalla verità.

Le stelle dicono che c’è qualche incomprensione nell’aria, ma se la relazione è solida, non preoccuparti, basterà un po’ di dialogo e tornerai a respirare serenità. Sul lavoro, sei a rischio polemica, ma cerca di non trasformarti in un toro arrabbiato per ogni piccola questione. Attenzione alle discussioni inutili: ne vale davvero la pena? Per il tuo benessere, il miglior consiglio è quello di staccare la spina, rilassarti e prendere un bel respiro.

Meglio evitare di far saltare i nervi anche al gatto, che non c’entra niente.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Toru, si la vita è curta, mancu ‘na discussioni lunga t’aiuta! Pigghiatela cchiù calma!”

