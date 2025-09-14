Oroscopo Toro: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

TORO – In amore hai tutta la voglia del mondo di sentirti amato, coccolato, protetto. Peccato che gli altri sembrano non capirlo o, peggio, rispondere con la grazia di un tir in retromarcia. Attento alle scenate: non sei su un set drammatico, e la gelosia non è sempre sexy.

Le parole contano: scegli con cura, o ti ritroverai a dormire sul divano. Se sei in coppia, l’aria è un po’ pesante, ma nulla che una cena sincera e un bel discorso (senza urlare) non possano migliorare. Se sei single, aspetta dopo il 19 per fare mosse strategiche: ora rischi di sbagliare bersaglio.

Nel lavoro, la situazione è tipo “ce la posso fare, ma magari domani”. Le spese sono in modalità moltiplicazione, e la pazienza non è proprio al massimo. Nonostante tutto, settembre ha in serbo un paio di soddisfazioni per te: ma devi metterti nell’ottica del contadino, non del corridore olimpico. Pianta oggi, raccogli domani. O dopodomani.

Fisicamente non sei al top: tensione alle stelle, stomaco che protesta, nervi ballerini. Più che un bisogno di una spa, hai bisogno di abbracci sinceri. E magari di smettere di far finta che sia tutto ok.

Testardo, affettuoso e…sull’orlo di una crisi di nervi.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Mi sentu troppu vicinu a scattari, megghiu ca mi facci na camomilla e cuntu finu a deci prima di parlari.

