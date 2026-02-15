Oroscopo Toro: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Le previsioni del segno

TORO – Caro epicureo dello zodiaco, anche questa settimana sembri un mix tra un filosofo stoico e un panda assonnato. Resisti a tutto, ma solo se hai dormito otto ore e hai fatto colazione. In amore, finalmente ti muovi! Sì, lentamente, come il bradipo del cartone animato, ma ti muovi. Venere ti guarda con benevolenza, il che significa che puoi rimettere in moto il cuore… e anche la chat di quella persona che hai lasciato in sospeso da settimane con un “ti rispondo dopo”.

Il giorno 21 è promettente, purché tu non lo viva come una scadenza fiscale. C’è aria di nuovi inizi, di chiarimenti, persino di incontri casuali che casuali non sono. Se invece hai già qualcuno al tuo fianco, potresti aver bisogno di ridefinire gli equilibri, magari a partire da “chi lava i piatti dopo cena?”

Sul lavoro, la lentezza con cui Marte ti stressa è direttamente proporzionale alla tua voglia di urlare in riunione. Tranquillo, non sei solo: anche i tuoi colleghi sono sull’orlo. Ma tu hai un vantaggio: sei testardo. E paziente. E organizzato (quando ti ricordi di esserlo). Questa settimana può sbloccare situazioni burocratiche o complicate, ma serve lucidità e pianificazione. Niente slanci emotivi: solo Excel, agenda e faccia da poker.

Quanto al benessere, sei come una pentola a pressione: sembri tranquillo, ma dentro ribolli. Hai bisogno di equilibrio, ma anche di sfogarti. Il giorno 22 potresti avvertire una stanchezza strana. Ascolta il corpo, spegni il telefono e lascia stare l’idea malsana di rispondere alle mail dopo cena.

Hai tutto sotto controllo tranne le emozioni, la fame e il numero di serie della tua pazienza.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Nun è ca nun sai chi voi… è ca prima finisci u piattu e poi ci pensi.

