Oroscopo Toro: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

TORO – Il cambiamento è nell’aria, e tu lo annusi come un segugio, anche se ammettiamolo, sei più incline a cambiare ristorante che partner. Ma le stelle ti spingono a lasciar andare ciò che non serve più, fosse anche quella relazione ormai scaduta come uno yogurt dimenticato in frigo.

Weekend interessante per nuove conoscenze. Sul lavoro sei in fase di ascesa, Mercurio ti strizza l’occhio e gli affari riprendono quota. Attenzione però alle trappole: se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Sul piano fisico, stai meglio, ma occhio agli sgarri a tavola.

“Se il passato è passato, forse un motivo c’era. Evita di riciclarlo come i sacchetti della spesa.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Tintu è cu’ ci cridi, sutta sta facciata di bravu cristianu c’è u solitu furbacchione!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI