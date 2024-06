Oroscopo Toro: settimana dal 17 al 23 giugno 2024

Le previsioni del segno

TORO – In amore, non tutte le relazioni sono messe alla prova, ma è necessario essere flessibili. Potresti sentire meno trasporto da maggio, desiderando che il partner dimostri più stabilità. A metà settimana potrebbero esserci tensioni, ma da venerdì a domenica le stelle brillano per te.

Sul lavoro, è tempo di evoluzione e cambiamenti. Agisci con decisione e risparmia denaro. Evita di logorare i rapporti con i collaboratori, ragiona con calma e non abbandonare i vantaggi che hai conquistato finora. Attenzione alla distrazione all’inizio della settimana e risparmia energia, gli sforzi sono stati eccessivi ultimamente.

“Anche le stelle hanno bisogno di una pausa, perché non dovresti farlo tu?” Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: Sta attentu, ca la distrazioni t’abbannia!

