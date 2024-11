Oroscopo Toro: settimana dal 18 al 24 novembre 2024

Le previsioni del segno

TORO – Sei il segno della stabilità e questa settimana Venere decide di darti una mano. Amori nuovi? Sì, grazie! Vecchi traumi? Bye-bye! Sei così ispirato che metà settimana sembra un film romantico.

Ma non montarti la testa: un po’ di prudenza non guasta mai. Sul lavoro, è il momento di mettere in moto grandi progetti: sei un toro, quindi carica, ma guarda dove vai! Viaggi? Anche un weekend al mare conta, ma almeno stacca dalla routine.

“Venere ti ama, ma non fare come al solito: non trasformare un fiore in un vaso da 20 chili.”

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Vai avanti, ma nun ti scurdari di guardari i conti n’do cugghiuni.”

