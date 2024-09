Oroscopo Toro: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Le previsioni del segno

TORO – L’amore è nell’aria, Toro, ma non far finta di non sentire! Se continui così, rischi di ritrovarti con più passioni che tempo per gestirle.

È il momento giusto per chiudere quei capitoli pesanti e dare spazio a nuove idee, ma stai attento alle cotte lampo, non tutte le scintille diventano fuochi d’artificio. Sul lavoro, chiudi subito tutte le cose rimaste in sospeso, anche se ti sembra di avere più problemi economici di un’azienda in fallimento.

Le stelle sono dalla tua parte se segui il tuo istinto e ti lanci in qualcosa di nuovo, magari un pizzico di rischio potrebbe portarti lontano. Per quanto riguarda il benessere, ti senti in forma e pronto a conquistare il mondo, con stile, ovviamente.

Voto: 7.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Cori, cori, ma attientu a nun ti sciddicari.”

