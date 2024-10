Oroscopo Toro: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

TORO – Finalmente sembra che tutto stia andando per il verso giusto, soprattutto in amore! Dopo mesi di litigi, musi lunghi e drammi degni di una soap opera, il tuo cuore può tornare a battere senza dover sfoderare lo scudo ogni due minuti.

Le stelle sono dalla tua parte e promettono incontri interessanti, quindi, per favore, non farti trovare in pigiama davanti alla TV. Sul lavoro, hai il vento in poppa: nuove opportunità, idee e forse un cambio di rotta che aspettavi da tempo. Non sei uno che prende decisioni alla leggera, ma stavolta fidati del tuo istinto e vai avanti.

La tua salute è in recupero, finalmente respiri a pieni polmoni e sembri pronto per affrontare qualsiasi sfida, compresa quella maratona di biscotti che ti aspetta sul tavolo della cucina.

Voto: 9

“Sei su un’onda di positività, quindi non buttarti giù da solo… anzi, surfaci sopra!”

Consiglio delle stelle siciliane: Fatti valiri, ca stavota è a tò vota. Arrifriscati ‘sta simana, ca ogni cosa veni pi so tempu.

