Oroscopo Toro: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

TORO – Sei l’emblema della riflessione, del pensiero profondo, dell’analisi interiore che non finisce mai. Questa settimana ti ritrovi immerso in una sorta di meditazione emotiva spontanea. Senti tanto, forse troppo e ti sembra che nessuno riesca davvero a comprenderti. Non è cattiveria degli altri.

Semplicemente, tu vivi ogni dettaglio con una profondità che pochi riescono a raggiungere. E così ti chiudi, osservi il mondo dall’interno, prendi le distanze, ti isoli quel tanto che basta per rimettere ordine nei pensieri. Le giornate hanno un’atmosfera strana, indefinita, come se una parte di te fosse in bilico tra passato e futuro. Il weekend potrebbe riportare alla luce questioni che pensavi risolte. Non è un ritorno negativo, ma un’ultima revisione prima di lasciarle andare definitivamente.

In amore ti poni domande che di solito eviti: “Sono troppo distante?”, “Mi sto proteggendo troppo?”, “Sto dando tutto quello che posso?”. La verità è che stai cercando un nuovo equilibrio emotivo e questo richiede calma, silenzio e un po’ di introspezione. Non devi forzarti a essere diverso: devi solo capire cosa ti serve davvero.

Sul lavoro, invece, regna la revisione. Un accordo da ritoccare, un progetto da correggere, un piano che non funziona come previsto. Non è un disastro, ma è impegnativo. Senti pressione, e questa pressione ti stringe. Non è il momento per investimenti o scelte impulsive: ti serve stabilità. Tuttavia, si muove qualcosa nel profondo: un desiderio di cambiamento, di nuova direzione, forse un percorso di studi diverso o un progetto personale che bussa alla porta.

Sul piano del benessere, il tuo punto debole è il rimuginare. Potresti riaprire vecchie polemiche e farti venire nervosismi inutili. Evita. Riposa. Cammina. Respira. La tua energia torna solo se smetti di consumarla nei pensieri.

Se continui a pensare così, dovremo mettere un limite orario anche ai tuoi ragionamenti.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari trasiri ‘n testa di pensari ca nun servinu, ca poi ti scanti puru di tia”.

