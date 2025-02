Oroscopo Toro: settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

Le previsioni del segno

TORO – Hai la stoffa del capo, ma devi smetterla di impuntarti su ogni dettaglio: la gente comincia a temere che tu abbia un software installato per il controllo assoluto delle situazioni. L’amore potrebbe finalmente portare qualche bella sorpresa, ma solo se smetti di fare l’interrogatorio ad ogni nuovo candidato. Sul lavoro, sei in una fase di riassetto: bene per i conti, ma male per la tua pazienza, che ormai è sotto la suola delle scarpe.

Smettila di fare il revisore dei conti delle emozioni.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Se ti pari comu na porta chiusa, cu l’avi a truvari la chiavi?”



