Oroscopo Toro: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

TORO – Questa settimana sei il re del romanticismo e hai energia da vendere. Venere ti fa venire voglia di fare l’amore (e magari anche di risolvere quel vecchio cruccio sentimentale).

Se sei single, occhio alle proposte: una storia ufficiosa potrebbe diventare ufficiale, ma solo se ti va davvero. Sul lavoro, Marte ti rende un po’ nervoso, quindi evita investimenti azzardati e controlla bene i dettagli.

I soldi potrebbero arrivare in ritardo, ma non disperare: il futuro promette bene. È il momento di rimetterti in pista, magari con una bella vacanza che ti rimetta in sesto.

Il tuo mantra? “Aspettati il meglio, ma preparati al peggio.”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Ci voli pacienza, comu cu ‘nforna u pani: non ti scuddari ca ci voli tempu pi ‘u megghiu.”

