Oroscopo Toro: settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Le previsioni del segno

TORO – Sei il detective dell’amore questa settimana: analizzi ogni relazione con la precisione di un esperto di CSI. Se qualcosa non va, non ti strappare i capelli (non ti conviene), ma prenditi tempo e respira.

Ottime prospettive per chi è single o ha voglia di nuovi incontri, specialmente con Vergine, Capricorno e Cancro. Sul lavoro, sei al centro dell’attenzione, ma il trucco sarà brillare senza strafare: lascia che si accorgano di te quando manchi, piuttosto che quando ci sei. La salute è ballerina, quindi occhio alle giornate intense: meglio stare tranquilli.

Il cielo ti testa, ma tu sei fatto di cemento armato.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Zittuti e osservali, chi ha bisognu di tia ‘u capisce, e cu’ non l’ha caputu… pazienza!”

