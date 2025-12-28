Oroscopo Toro: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

TORO – Tu sei l’immagine stessa della tenacia e dell’orgoglio a livelli patologici. In amore sei un trattore: vai dritto, non sterzi mai, e se ti si mette qualcosa davanti, piuttosto lo travolgi che chiedere scusa. Però dentro di te lo sai che a volte basterebbe una parola, un gesto semplice, per riaggiustare certe crepe. Ma niente, preferisci morderti la lingua piuttosto che sembrare debole. Solo che adesso questa tensione si sente e rischi di trasformare anche una piccola incomprensione in una crisi diplomatica. La buona notizia è che Venere torna dalla tua parte dopo il 31 e potrebbe sistemare parecchie cose. Purché tu non faccia finta di niente. Capodanno è vicino: fai pulizia tra le relazioni. Meglio poche ma vere, che tante e inutili come i bigliettini dei biscotti della fortuna.

Sul fronte lavoro, finalmente una scossa. Non parliamo di terremoti, ma almeno senti di avere di nuovo un po’ di grinta. Sei pronto a combattere, ma non per tutto: se c’è qualcosa che non ha più senso, sei il primo a mollare. Hai capito che portare avanti progetti senza fondamenta solide è inutile, anzi, logorante. Attento solo se devi affidarti a qualcuno o nominare una persona fidata: non sempre chi si dice tuo alleato lo è davvero. Leone e Scorpione, in particolare, vanno maneggiati con cautela. Tu comandi, certo, ma pure il generale ha bisogno di truppe affidabili.

I primi giorni della settimana ti vedono un po’ spento, scarico, e soprattutto incline alla distrazione. Sei facilmente influenzabile, e se qualcuno ti mette l’ansia potresti fare danni. Rallenta. Dopo l’1 ritrovi la tua solita forma, anche se ancora non sei il solito toro indistruttibile. Cura di più il sonno, l’alimentazione e, se puoi, stacca la spina ogni tanto.

Hai l’anima da roccia… ma anche i sassi si consumano se ci piove troppo sopra.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun voli perdiri cu’ l’orgogliu, allora impara a parrari prima che ti ristanu sulu i ricordi.

