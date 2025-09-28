Oroscopo Toro: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

TORO – Ti sei fatto il mazzo come un artigiano dell’anima negli ultimi mesi, ma ora…sorpresa! Qualcosa si muove. Il fine settimana potrebbe portare una ventata d’aria fresca, tipo scirocco, ma in versione allegra. Ti torna voglia di vedere gente, parlare, ridere, magari anche solo per il gusto di sentire una voce che non sia quella della tua coscienza sempre col muso.

Venere ti spinge verso l’amore vero, o almeno verso qualcuno che non ti chieda subito la password del Wi-Fi. Chi è già in coppia troverà finalmente il modo di rilassarsi: non sarà tutto perfetto, ma almeno nessuno lancia più oggetti per casa. Al lavoro, stai per vedere spuntare i primi frutti di ciò che hai seminato quando tutti ti dicevano: “Ma chi te lo fa fare?”.

Occhio solo a mercoledì e giovedì: giornate storte, tipo le sedie dell’autogrill. La settimana, però, è produttiva, e i tuoi progetti cominciano a camminare da soli, anche se il conto in banca continua a zoppicare. Evita spese pazze: non è il momento di comprare un terzo robot da cucina che fa anche il caffè.

Se ti chiamano “testardo”, è solo perché “coerente e determinato” suonava troppo elegante.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: T’arruspigghiasti, finalmenti… ma nun ti scurdari ca sordi senza cuscienza vannu e vennu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI