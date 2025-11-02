Oroscopo Toro: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

TORO – La tua settimana è come una puntata di una telenovela sudamericana: passioni, ritorni di fiamma e un pizzico di caos cosmico. Ti senti magnetico, e non è solo la solita tua sensualità da “slow burner”. In questi giorni potresti lanciare sguardi che valgono più di mille parole o mille guai. Le tue provocazioni sono armi di seduzione, ma attenzione, perché potresti trovarti a giocare col fuoco (specie se c’è di mezzo un Cancro o una Vergine che non sa dire di no). E chissà, magari un ex torna con la coda tra le gambe, giusto per farti ricordare quanto sei difficile da dimenticare.

Sul lavoro, però, la musica cambia. Marte e il Sole in opposizione ti mettono alla prova. Ti basta poco per perdere la calma e rispondere in modo “colorito” a colleghi e superiori. Meglio contare fino a dieci (o fino a cinquanta, nel tuo caso) prima di prendere decisioni affrettate. I tuoi progetti sono buoni, ma se ti intestardisci rischi di perderne il controllo.

Fisicamente reggi bene, anche se lo stress si fa sentire. Più che un toro, sembri un bufalo stanco che ha bisogno di un weekend in una spa.

Sei irresistibile ma un po’ esplosivo, come una bottiglia di spumante agitata troppo.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiatilla cchiu lenta, ca si spingi sempri troppu forti finisci pi rumpiri puru u cori”.

