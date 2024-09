Oroscopo Toro: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

TORO – Ah, caro Toro, Venere non ti guarda di buon occhio questa settimana, e il risultato è una potenziale crisi in arrivo. Sei già pronto a risolvere con gelosia e discussioni? Cerca di trattenerti, perché non sempre è colpa dell’altro.

Forse è meglio prendersi un respiro e ragionare con calma, specialmente se l’armonia di coppia vacilla. Sul lavoro, le cose vanno meglio, ma occhio a non portare lo stress amoroso anche lì, che già è una settimana pesante. Cerca di restare centrato, perché non mancheranno occasioni per dimostrare quanto vali, anche se sarai esausto a fine giornata.

Voto: 6 – È una di quelle settimane in cui tutto è faticoso, ma almeno non sei il Gemelli!

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu a vita ti ni duna du’ schiaffi, tu fatti una risata e tira avanti.”

