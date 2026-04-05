Oroscopo Toro: settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Le previsioni del segno

TORO – La settimana parte tranquilla ma si carica strada facendo, soprattutto nei rapporti. In amore, infatti, il clima è un po’ altalenante: da una parte hai voglia di stabilità e conferme, dall’altra ti trovi davanti persone che sembrano ignorare completamente i tuoi bisogni. Il weekend potrebbe accendere qualche tensione, ma niente che tu non possa gestire con il tuo classico stile: calma apparente e determinazione granitica. Se sei in coppia, hai l’occasione di chiarire alcune dinamiche senza trasformarle in drammi. Se sei single, invece, il tuo fascino è in crescita. Attrai senza sforzo, soprattutto in contesti dove puoi essere te stesso, tra passioni e interessi condivisi.

Sul lavoro, le cose si fanno più interessanti ma anche più complesse. Situazioni lasciate in sospeso tornano a chiedere attenzione, e questa volta non puoi più rimandare. Devi dire la tua, far valere le tue idee, ma senza cadere nella trappola dello scontro diretto. Non è il momento di impuntarti, bensì di usare intelligenza e diplomazia. Se riesci a trovare questo equilibrio, non solo eviti conflitti inutili, ma ottieni anche rispetto e riconoscimento. Inoltre, si intravede l’inizio di qualcosa di nuovo: un progetto, un programma, una fase diversa che potrebbe darti soddisfazioni concrete.

Dal punto di vista del benessere, tutto ruota intorno alla gestione della tensione. Quando le cose non vanno come vuoi, tendi a chiuderti o a irrigidirti. Invece dovresti fare il contrario: concederti piaceri, creatività, bellezza. Cucina, musica, cura del corpo, sono le tue medicine naturali. Anche attività leggere come yoga o stretching possono aiutarti a sciogliere quella rigidità che, alla lunga, pesa più di quanto immagini.

Vuoi la pace interiore, ma solo se tutti fanno esattamente quello che dici tu.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Sta simana hai a stari cchiù calmu e a non fari guerra pi ogni cosa, picchì si sapi manciari amaru ma poi ti veni puru u duluri di panza.

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