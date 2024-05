Oroscopo Toro: settimana dal 6 al 12 maggio 2024

Le previsioni del segno

TORO – Le stelle stanno tentando di liberarti da antiche catene emotive. Maggio si prospetta come il mese del tutto o niente sentimentale. Per alcuni rapporti, è tempo di verifiche severe, per altri potrebbe essere il momento di dire addio.

A lavoro, potresti riscoprire il gusto di impegnarti in attività che avevi messo da parte, con un rinnovato spirito positivo che potrebbe persino indurre qualcuno a riconoscere il tuo valore (meglio tardi che mai). La tua salute, però, grida al bisogno di riposo. La stanchezza si fa sentire, quindi prenditi i tuoi tempi e non esagerare.

Ironia del destino: potresti sentirte troppo stanco per festeggiare i tuoi successi lavorativi. Voto: 7/10. “Cu nesci arrinesci.”



