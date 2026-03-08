Oroscopo Toro: settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Le previsioni del segno

TORO – La settimana si apre con una Luna attiva che amplifica emozioni e desiderio di stabilità. E tu, quando senti che qualcosa può diventare concreto, ti muovi con una determinazione che pochi riescono a eguagliare. Dopo giorni intensi inizi a percepire il bisogno di certezze reali: parole sì, ma soprattutto gesti. Il cielo sembra ascoltare questo desiderio perché potresti ricevere segnali importanti proprio adesso. Marte favorisce le iniziative coraggiose e spinge anche i Toro più prudenti a fare un passo avanti. Se qualcuno ti piace davvero, smetti di fare calcoli infiniti e prova a mostrarti per quello che sei. Le coppie consolidate riscoprono una complicità fisica intensa e una voglia rinnovata di progettare insieme. Chi invece ha vissuto momenti di dubbio trova finalmente il coraggio di parlare con sincerità e chiarire ciò che non funzionava.

Sul fronte delle attività e delle responsabilità personali stai vivendo una fase interessante. La scorsa settimana hai dato davvero tanto e ora iniziano ad arrivare i primi segnali di ritorno. È il momento della raccolta dopo la semina. La tua determinazione non passa inosservata e qualcuno potrebbe riconoscerla con una proposta o con un incarico nuovo. Non è escluso che ti venga affidata una responsabilità maggiore, segno che chi ti osserva ha fiducia nella tua capacità di portare avanti un progetto con costanza. Verso venerdì però potresti accusare un leggero calo di energia. Non è nulla di preoccupante, ma è un chiaro segnale che devi organizzare meglio le priorità. Non caricarti di compiti che non ti spettano e cerca di mantenere il tuo classico approccio pragmatico durante eventuali trattative.

Dal punto di vista delle energie generali il periodo resta positivo, ma non infinito. Dopo uno sprint impegnativo è naturale sentire il bisogno di rallentare un attimo. Il fine settimana è perfetto per dedicarti a qualcosa di semplice ma rigenerante: buon cibo, una passeggiata all’aria aperta o una serata con persone che ti fanno stare bene. Marte ti rende più audace ma anche un po’ impulsivo, quindi ascolta il corpo e non pretendere troppo da te stesso.

Questa settimana vuoi certezze… ma ricordati che anche l’universo ogni tanto ha bisogno di tempo per consegnare il pacco.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Vai avanti cu pacienza e senza fari troppa forza. Chiddu ca stai seminannu ora pianu pianu ti torna e ti fa stari serenu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI