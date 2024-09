Oroscopo Toro: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

TORO – Toro, che dire? Finalmente si respira! Se in amore c’è stata una tempesta emotiva, ora il cielo torna a schiarirsi. Forse stai scoprendo che con un po’ di diplomazia puoi ottenere molto più di quanto pensavi.

Se sei single, è il momento giusto per mostrare il tuo lato più tenero e arrendevole: vedrai che la situazione migliorerà! Sul fronte lavorativo, occhio alle spese in arrivo intorno al 7. Però non preoccuparti troppo, perché è solo una nuvoletta di passaggio.

Ricorda che è un periodo di revisione, quindi fai tagli decisivi senza paura. Quanto alla tua forma fisica, il weekend sarà un po’ pesante: preparati per una Luna in opposizione che potrebbe lasciarti a corto di energie. Forse è meglio non strafare, eh?

“Calma e diplomazia… o forse è solo la stanchezza che ti ha reso più zen.”

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu senti ca la luna ti cuntraria, megghiu stari cu ‘na granita e ripusari.”

