Oroscopo Vergine: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Dopo un gennaio da incubo, finalmente respiri, anche se il tuo senso critico è sempre in agguato. Se hai superato crisi e dubbi, ora puoi rimettere in ordine il cuore, ma senza fare troppi drammi per ogni cosa.

Alcune storie, però, sono arrivate a un bivio e dovrai decidere se proseguire o tagliare i ponti. Sul lavoro, l’attenzione ai dettagli è fondamentale: affidati a un esperto se hai questioni legali o finanziarie da risolvere.

I tuoi colleghi non capiscono sempre il tuo perfezionismo, ma a lungo andare sei tu ad avere ragione. Il tuo fisico reclama tregua, quindi evita scenate e drammi inutili. Lascia scivolare le cose e pensa alla tua pace interiore.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Si ti stai a futtiri sempri la testa, poi t’arristanu sulu i petri!”

