Oroscopo Vergine: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

VERGINE – Nuove storie d’amore potrebbero essere sbocciate di recente, e le tue idee sono finalmente chiare. Sei pronto a dire addio a ciò che non funziona più nella tua vita amorosa.

Dopo un periodo di malumori e dissapori, le cose cominciano a migliorare. Questo è il momento giusto per agire e prendere decisioni importanti. Sul lavoro, ti aspettano novità interessanti: un progetto nuovo è in corso e richiede la tua attenzione. Potresti dover lavorare in un luogo diverso, almeno temporaneamente, ma non lasciarti scoraggiare dai ritardi iniziali. Il tuo impegno porterà risultati, soprattutto in autunno.

Nel frattempo, cerca di non lasciare che la tensione prenda il sopravvento: l’ansia non fa bene a nessuno, ma un recupero è possibile. Quando la vita ti lancia nuove sfide, prova a lanciarti anche tu! Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: Sta attenta, picchì si t’addomini unni camini, ti sciarri cu tutti!

