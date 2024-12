Oroscopo Vergine: settimana dal 16 al 22 dicembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Sei in una fase di rivalutazione sentimentale. Vecchi amori potrebbero bussare alla porta, e se il cuore è solo, nuovi incontri interessanti ti aspettano dietro l’angolo. Tuttavia, la tua mente è più sul lavoro che sui baci appassionati.

Cerca di non essere troppo critico con te stesso o con gli altri, e lascia spazio a qualche piccola distrazione, ogni tanto serve. Sul fronte professionale, evita scontri diretti con superiori o colleghi del Toro o Cancro: potrebbero solo appesantire un periodo che comunque promette di migliorare subito dopo le festività. Hai energia per affrontare le fatiche, ma ogni tanto concediti una pausa per ricaricarti.

Voto: 6.5

“Se continui a pensare solo ai problemi, non ti resta tempo nemmeno per lamentarti bene.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Unn’avi ca diri tutti ‘sti pinseri: pigghia aria fresca e sparti li preoccupazioni.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI