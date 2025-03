Oroscopo Vergine: settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Dopo un gennaio da dimenticare, finalmente il cielo si schiarisce! Hai una settimana interessante per l’amore: la Luna nel segno ti dà una marcia in più, e se devi discutere di qualcosa di importante con il partner, il momento è propizio. Attento però a non essere troppo diffidente: non tutti vogliono fregarti, anche se a te piace pensarlo.

Sul lavoro hai fatto cambiamenti importanti e ne stai pagando il prezzo. Se hai lanciato un nuovo progetto, devi ancora abituarti alle sfide che comporta. La buona notizia? Ad aprile la situazione migliorerà. La cattiva? Devi pazientare ancora un po’.

A livello fisico, sei esausto. Il tuo corpo ti sta implorando di rallentare, ma tu niente, sempre a mille! Non puoi controllare tutto, quindi rilassati e fidati (almeno per questa settimana).

Sei il maestro della pianificazione, ma non puoi fare un Excel per gestire le emozioni!

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Sèmpiri a curriri, sèmpiri a pinnari. Ma unn’è chi si ‘nventaru i vacanzi pi nenti! Pigghiati ‘na pausa, sennò ti sciogghi comu ‘na granita ‘o suli.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI