Oroscopo Vergine: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

VERGINE – Ah, Vergine, la tua proverbiale meticolosità viene messa a dura prova questa settimana. In amore, tutto sarà messo in discussione, ma questa volta in positivo. Venere ti supporta e rafforza i legami esistenti, ma se la relazione è ormai un po’ stantia, potrebbe farti sorgere qualche dubbio. Comunque sia, alla fine sei tu a decidere, perché hai tutto sotto controllo.

Sul lavoro, abbandonare il certo per l’incerto non è proprio il tuo stile, e questo ti porta qualche preoccupazione, specialmente su questioni legali e spese in arrivo. Alla fine, però, avrai ragione di tutto, anche se preferiresti un po’ di pace e tranquillità. Lo stress sarà particolarmente forte a Ferragosto, quindi appena puoi, dedicati a un po’ di attività fisica, soprattutto se ti senti particolarmente teso.

Se ogni tanto ti rilassassi, potresti scoprire che il mondo non crolla se non hai tutto sotto controllo.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Stu viri ca ‘i cosi vanu e venunu, ma nun ci pinsari troppu, ca si manciari pane ca crisci.”

