Oroscopo Vergine: settimana dal 2 all’8 dicembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Hai voglia di calore familiare e una casa accogliente che sa di biscotti appena sfornati. Le nuove storie d’amore ti intrigano e nascono sotto il segno della passione, quindi buttati!

Però, mercoledì e giovedì, evita la tentazione di fare il professore della perfezione nelle relazioni storiche: parole di troppo o gelosie immotivate potrebbero creare tempeste in un bicchier d’acqua. Sul lavoro, non sei nella tua forma smagliante: sarà la consapevolezza che alcuni progetti sono in stand-by fino al 2025?

Poco male, questo periodo può servire per ritrovare l’ambizione. Dal punto di vista fisico, sei una macchina ben oliata, ma hai bisogno di pause strategiche. Il weekend sarà il tuo rifugio di relax.

“Vergine, sei il Google Calendar dello zodiaco, ma anche i calendari vanno aggiornati!”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun è sempri festa, ma quannu t’arriposi ricordati di fari chiddu ca ti fa surrìdiri.”

