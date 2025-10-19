Oroscopo Vergine: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Settimana da ingegneria emotiva, la tua preferita. Tu hai il superpotere di organizzare anche i sentimenti: “Oggi ti amo, domani vediamo, sabato alle 18 ti scrivo un messaggio carino”. In realtà, sei più tenero di quanto sembri, ma l’umore ballerino ti fa sembrare un algoritmo con il cuore. Per chi è in coppia, è tempo di chiarire, sistemare, riordinare: magari con un Excel condiviso. Se sei single, le conferme vere tardano ad arrivare, ma tu resisti perché dentro di te lo sai: meglio soli che con qualcuno che non sa usare la punteggiatura nei messaggi.

Al lavoro sei in modalità manager illuminato: nonostante i cambiamenti intorno, stai cavalcando l’onda come se avessi fatto surf tutta la vita. Hai fiuto per le occasioni giuste e martedì potresti trovare qualcosa di molto interessante. Chi lavora a chiamata o su commissione dovrà però stare attento alle spese, soprattutto se l’ultimo acquisto su Amazon era un massaggiatore per collo con luci a led che ora giace inutilizzato.

Sul fronte benessere, si intravede un cielo sereno dopo il tornado. Hai bisogno di tranquillità e di un po’ di distanza da tutto ciò che ti stressa, tipo il gruppo famiglia su WhatsApp. Weekend da passare nella natura o almeno senza notifiche: anche solo ascoltare il silenzio sarà terapeutico.

Sei come un’agenda ben organizzata: precisa, utilissima ma un po’ rigida.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Sta vota fici tuttu bonu, ma nun ti scurdari ca ogni tantu un sulu respiro giustu fa megghiu di milli pinseri.

