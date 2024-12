Oroscopo Vergine: settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Finalmente una settimana in cui il tuo animo perfezionista trova un po’ di pace. L’amore ti sorride: che tu stia consolidando un legame o scrollandoti di dosso relazioni tossiche, tutto sembra indicare che sei sulla strada giusta.

Hai tagliato rami secchi e adesso l’albero della tua vita è pronto a dare frutti sani (o almeno commestibili). Sul lavoro, però, è meglio non spingersi troppo oltre. Giove contrario ti invita a restare con i piedi per terra e a non firmare nulla che sembri troppo bello per essere vero. Mantieni la calma e riposa: niente ti trasforma in una furia come la mancanza di sonno!

Sei così organizzato che hai pianificato perfino le emozioni da provare questa settimana.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Unni si scantasti u chiovu, mettici u marteddu. Ma non troppu forti, chi p’u restu c’è tempu.”

