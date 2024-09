Oroscopo Vergine: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Carissima Vergine, la lucidità mentale ti accompagna questa settimana, come un GPS che non sbaglia mai. Se hai avuto problemi amorosi, soprattutto con segni come Gemelli o Pesci, forse è il momento di capire cosa è successo e mettere i puntini sulle ‘i’.

La determinazione ti premia, quindi non accettare compromessi inutili. Sul lavoro, è una settimana d’oro: progetti che sembravano irrealizzabili stanno finalmente prendendo forma. Non perdere fiducia, il vento soffia a tuo favore e grandi novità stanno arrivando.

A livello fisico, sei in ripresa, ma stai attento a qualche piccola tensione che potrebbe manifestarsi: Giove non ti lascia mai in pace del tutto.

Voto: 9.

“Finalmente Mercurio ti ha portato il wifi mentale: ora non hai più scuse per perderti!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu la capu lucida, ogni pinsèri diventa na soluzioni. Ma arrèstati, non ti stancari.”

