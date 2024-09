Oroscopo Vergine: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

VERGINE – Vergine, lo senti l’odore delle emozioni vere? No, non sono i biscotti bruciati che hai lasciato nel forno. Le stelle dicono che in amore è il momento di chiarire, mettere tutte le carte sul tavolo e affrontare quelle questioni che hai evitato nelle ultime settimane. Basta rimandare: il confronto può portare a risultati molto più rosei di quanto pensi. Se sei tra quelli che hanno lasciato in sospeso una relazione o un sentimento, ora è il momento di decidere e voltare pagina.

Sul lavoro, sei sempre impeccabile, ma in questi giorni il peso delle responsabilità si fa sentire di più. Non preoccuparti, le trattative andranno a buon fine e, se stai cercando di cambiare lavoro o ne hai appena cambiato uno, il periodo è favorevole. Qualche ostacolo potrebbe comparire, ma la tua capacità di risolvere problemi è praticamente leggendaria. Le stelle ti sono amiche, soprattutto domenica 29, quando riceverai qualche consenso in più del solito.

Il benessere richiede un po’ di attenzione: Marte è dalla tua parte, ma le spalle e le articolazioni chiedono tregua. Un bel massaggio e un po’ di serenità ti aiuteranno a ritrovare l’equilibrio. Il recupero è in atto, quindi non temere.

Voto: 8 – “Non si vive di solo ordine, ogni tanto ci vuole anche un po’ di caos, purché sia organizzato!” Consiglio delle stelle siciliane: “Vergine, ricuordati ca certi voti è megghiu diri ‘na parola di troppu ca na parola di menu!”

