Oroscopo Vergine: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Pignola come un restauratore di mosaici, la tua settimana inizia con frizioni che neanche un maglione sintetico. Dici cose che potresti evitare, ma sei in quella fase “dico la verità, anche se rovina l’atmosfera”. Ti consoli con la tua storica pizza wurstel e patatine dal cuore caldo. Nelle coppie storiche, il clima è teso come la corda di un’arpa. I single? Accennano a nuove amicizie, ma tu ti fermi subito, tipo: “E se poi mastica a bocca aperta?”.

Al lavoro le cose iniziano a smuoversi: cambiamenti all’orizzonte, ma occhio alle spese. Tiri fuori la tua versione risparmiatrice deluxe e riesci a non buttare tutto all’aria. I giovani Vergine si trovano a fare esperienza con un part-time che sa di “eh, intanto mi pago Netflix”.

Mentalmente sei carica a fasi alterne: all’inizio sei il meme del cane nella stanza in fiamme che dice “this is fine”, poi recuperi equilibrio e lucidità. Fine settimana più rilassato, ma non fidarti troppo della calma apparente.

Sei come un file Excel vivente: preciso, ordinato, ma con qualche formula che dà errore.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Parra picca, capisci assai, e s’arricampi sulu quannu è tempu… sinnò finisci pi stancari puru i muri.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI