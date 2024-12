Oroscopo Vergine: settimana dal 9 al 15 dicembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Per te l’amore è un campo minato: cammini piano, guardi tutto, ma alla fine BOOM, scappi. Questa settimana il cielo dice che dovresti lasciarti andare. E no, non sto parlando solo delle emozioni, ma anche di quella mania di controllare tutto!

Se sei single, approfittane: mettiti in gioco, parcheggia la timidezza e smetti di pensare che l’altro abbia sempre un secondo fine (spoiler: a volte vuole solo cenare).

Sul lavoro, hai superato una tempesta tropicale. Ora che il peggio è passato, puoi pensare a nuovi progetti, ma senza fretta. In quanto al benessere, stai camminando sul filo del rasoio: tensione alle stelle, ma sei tu che ti ci metti. Una domenica da divano ti salva!

Voto: 6,5

Sei così prudente che per attraversare la strada aspetti il semaforo verde anche in campagna.

Consiglio delle stelle siciliane: “Verginina mia, lassati i pinseri, ca amuri e vita su’ comu u mare: t’abbrazza quannu menu t’u spetti.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI