Oroscopo Vergine: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

VERGINE – La confusione regna sovrana nella tua vita, soprattutto a causa del lavoro. Stai cercando di capire cosa fare, ma i cambiamenti non ti lasciano molta scelta. Questa incertezza si riflette anche in amore, e la persona che ami potrebbe risentire della tua assenza, sia fisica che mentale. Le stelle non sono contrarie all’amore, ma certo non sono romantiche. Dovrai prendere una decisione: recuperare, rafforzare o lasciare andare?

Sul lavoro, hai il vento a favore, ma Giove ti lancia qualche sfida. Qualche problema legale potrebbe ancora essere in sospeso, soprattutto per chi ha avuto avversari fastidiosi in passato. Non preoccuparti: la tua costanza sarà premiata, ma non subito. Pazienza, Vergine!

La tua energia è in ripresa, ma la pazienza è sempre messa a dura prova. Cerca di non stressarti troppo: un po’ di relax e buoni ragionamenti ti aiuteranno a superare questi esami della vita.

È dura fare scelte importanti quando tutto sembra un caos, ma ricorda: anche il caos ha un ordine… che solo tu non vedi.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Nta a vita bisogna sapiri ‘na cosa: o cambiamenti su comu i jatti, si infirunu di nascosto.” (Nella vita bisogna sapere una cosa: i cambiamenti sono come i gatti, si infilano di nascosto.)

