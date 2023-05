Orrore a Messina: uomo nasconde cadavere in casa

Disposta l’autopsia che dovrà chiarire le esatte cause della morte.

MESSINA – Orrore a Messina nel quartiere Bordonaro. Un uomo nascondeva in casa un cadavere. A scoprire la drammatica situazione la Squadra volante. Secondo le prime sommarie informazioni, gli agenti avrebbero fermato per un controllo A. B, di 50 anni. Un controllo che è stato esteso anche a casa, dove è stato rinvenuto il corpo privo di vita. Si tratterebbe di un uomo di origini calabresi, ma si attendono notizie ufficiali da parte delle autorità. Sul posto del macabro ritrovamento anche la Squadra mobile e i vigili del fuoco. Indagini serrate e appartamento sottoposto a sequestro. Disposta l’autopsia che dovrà chiarire le esatte cause della morte.