Disagi in diversi reparti, compreso il pronto soccorso

Disagi all’ospedale Civico di Palermo a causa di ripetute interruzioni dell’energia elettrica che negli ultimi giorni hanno interessato la struttura, creando criticità in diversi reparti, compreso il pronto soccorso. I blackout hanno messo sotto pressione gli impianti elettrici e i sistemi di climatizzazione, con conseguenze anche sul funzionamento delle apparecchiature. Nella mattinata di giovedì 23 luglio i problemi si sono aggravati per il blocco degli impianti di condizionamento, provocando ulteriori difficoltà all’interno dell’ospedale.

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Ipotesi di trasferimento dei pazienti

A causa dei disservizi registrati nell’area dell’emergenza, era stata presa in considerazione anche l’ipotesi di spostare alcuni pazienti dal pronto soccorso, soluzione che però non è stata poi attuata. Secondo quanto riferito dall’azienda ospedaliera, le interruzioni sarebbero riconducibili a cause esterne alla struttura sanitaria.

Ospedale Civico di Palermo, la nota

“Si sono verificate per cause non dipendenti dall’ente ma dall’Enel ripetute interruzioni di luce – dicono dall’azienda sanitaria – Questo ha determinato un danneggiamento dei climatizzatori. L’ufficio tecnico con grande solerzia e in tempi rapidissimi ha risolto il problema. In atto risulta tutto regolare. Non si riscontra in atto alcuno spostamento di pazienti dal pronto soccorso ne altri spostamenti”. I CONSIGLI SU COSA FARE IN CASO DI BLACKOUT