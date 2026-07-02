Come affrontare ore senza corrente, proteggersi dal caldo e gli errori da non fare

Il blackout che nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio ha colpito alcune strade del quartiere Libertà di Palermo ha riportato al centro dell’attenzione uno scenario che, con temperature sempre più elevate, può trasformarsi in un problema serio. L’interruzione dell’energia elettrica ha lasciato senza corrente abitazioni, uffici e negozi, strutture per anziani, costringendo alcuni commercianti ad abbassare le saracinesche e provocando disagi proprio mentre i cittadini cercavano sollievo dal caldo con ventilatori e condizionatori.

L’episodio arriva in un momento particolarmente delicato da un punto di vista meteorologico. Dopo una breve parentesi di instabilità, infatti, il caldo è destinato a tornare protagonista anche in Sicilia. Ecco perché sapere come comportarsi durante un blackout può fare la differenza, soprattutto nelle giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate.

Nei periodi di caldo intenso il consumo di energia cresce sensibilmente. Condizionatori, climatizzatori, ventilatori e frigoriferi lavorano senza sosta per mantenere ambienti e alimenti a temperature sicure.

Quando la domanda di elettricità aumenta contemporaneamente in vaste aree urbane, la rete viene sottoposta a uno stress maggiore. A questo si aggiungono gli effetti delle alte temperature sulle infrastrutture elettriche, che possono rendere più complessa la gestione della distribuzione dell’energia.

Per questo motivo, durante le ondate di calore, eventuali guasti possono avere conseguenze più pesanti rispetto ad altri periodi dell’anno.

La guida utile dopo il blackout di Palermo

La prima regola è mantenere la calma e verificare se il blackout riguarda soltanto la propria abitazione oppure un’intera zona.

È consigliabile:

controllare se anche le abitazioni vicine sono senza elettricità;

verificare il quadro elettrico domestico per escludere un problema interno;

utilizzare una torcia a batteria invece delle candele, riducendo il rischio di incendi;

scollegare gli apparecchi elettronici più delicati per proteggerli da eventuali sbalzi di tensione al ritorno della corrente;

lasciare accesa una sola luce, così da accorgersi immediatamente del ripristino dell’alimentazione.

Attenzione al frigorifero: ogni apertura fa perdere freddo

Uno degli errori più frequenti è aprire continuamente frigorifero e congelatore per controllare gli alimenti. Durante un blackout è preferibile mantenere le porte chiuse il più possibile.

In condizioni normali:

un frigorifero chiuso mantiene una temperatura sufficientemente bassa per circa 4 ore;

un congelatore pieno può conservare il freddo fino a 48 ore, mentre uno mezzo pieno per circa 24 ore.

Ridurre le aperture consente di limitare il rischio di deterioramento degli alimenti.

Come difendersi dal caldo senza aria condizionata

Quando manca la corrente vengono meno anche climatizzatori e ventilatori. Se il blackout coincide con temperature elevate, il rischio di colpi di calore aumenta, soprattutto per anziani, bambini piccoli e persone fragili.

Gli esperti consigliano di:

bere acqua con regolarità anche senza avvertire sete;

evitare attività fisica nelle ore più calde;

chiudere finestre e persiane durante il giorno, aprendole soltanto nelle ore più fresche;

utilizzare panni umidi o fare docce tiepide per favorire la dispersione del calore;

indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

Se in casa la temperatura diventa troppo elevata e il blackout si prolunga, può essere utile spostarsi temporaneamente in luoghi climatizzati, come centri commerciali, biblioteche o altri edifici pubblici aperti.

I dispositivi da tenere sempre pronti

Prepararsi in anticipo può evitare molte difficoltà in caso di interruzione della corrente.

Tra gli oggetti più utili figurano:

torce con batterie di riserva;

power bank completamente carichi per smartphone;

una radio portatile a batterie per seguire eventuali comunicazioni;

una piccola scorta di acqua potabile;

farmaci indispensabili, soprattutto per chi segue terapie quotidiane.

Chi utilizza apparecchi elettromedicali alimentati elettricamente dovrebbe inoltre predisporre un piano d’emergenza, valutando insieme ai sanitari le soluzioni più sicure in caso di prolungata assenza di energia.

I negozi tra i più colpiti dai blackout

Le interruzioni della corrente non provocano disagi soltanto nelle abitazioni. Bar, ristoranti, supermercati e numerose attività commerciali possono subire conseguenze economiche immediate. Registratori di cassa, sistemi di pagamento elettronico, frigoriferi, congelatori e impianti di climatizzazione smettono infatti di funzionare, rendendo spesso impossibile proseguire il lavoro. Scene del genere si sono verificate durante il blackout che si è verificato a Palermo nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio.

Il caldo tornerà presto sulla Sicilia

Le previsioni indicano che la breve fase di instabilità che interesserà la Sicilia nelle prossime ore lascerà nuovamente spazio all’anticiclone africano già nel fine settimana.

Questo significa che sull’Isola torneranno temperature elevate e un nuovo aumento dell’utilizzo dei climatizzatori. In un contesto simile, conoscere le regole fondamentali per affrontare un blackout diventa ancora più importante.