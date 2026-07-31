 Ospedale di Gela, la Regione convoca i vertici dell'Asp di Caltanissetta
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Ospedale di Gela, la Regione convoca i vertici dell’Asp di Caltanissetta

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L'incontro è fissato per lunedì dopo la protesta del Comune davanti al "Vittorio Emanuele"
salute
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PALERMO – L’assessorato regionale della Salute ha convocato per lunedì i vertici manageriali dell’Asp di Caltanissetta. La decisione arriva dopo la mobilitazione avviata a Gela dall’amministrazione comunale, che ha trasferito simbolicamente i propri uffici davanti all’ospedale “Vittorio Emanuele”.

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Il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua giunta contestano il progressivo depotenziamento del presidio ospedaliero e la mancanza di risposte sul progetto del nuovo ospedale.

Nonostante la convocazione da parte della Regione, il primo cittadino ha annunciato che il presidio davanti al “Vittorio Emanuele” proseguirà fino a quando non arriveranno «risultati concreti» da parte dell’Asp e dell’amministrazione regionale.

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