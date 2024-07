Ovs assume in tutta la Sicilia: requisiti e domanda

Ecco dove è possibile mandare la propria candidatura

Ovs, azienda italiana leader nella moda al dettaglio, assume in vari punti vendita della Sicilia.

La progettazione dei capi dell’azienda avviene in Italia, con un’attenzione particolare alle ultime tendenze e al design. Ovs è inoltre impegnata in pratiche sostenibili, come l’uso di materiali riciclati e la promozione di metodi produttivi responsabili. L’azienda conta numerosi punti vendita sia in Italia che all’estero e una forte presenza online, permettendo ai clienti di acquistare i prodotti anche tramite il sito ufficiale e altre piattaforme di e-commerce.

Attualmente, L’azienda fondata nel 1972 e con sede a Venezia, è alla ricerca di Store Manager Trainee per i suoi negozi Ovs e Upim. I candidati ideali si occuperanno della gestione economica del negozio, dello sviluppo di strategie commerciali per raggiungere gli obiettivi aziendali, della cura dell’immagine del negozio secondo gli standard di Visual Merchandising, della gestione del flusso delle merci e dell’organizzazione del magazzino.

Tipi di contratto e formazione

Questa posizione offre un contratto iniziale a tempo determinato di 12 mesi e l’inserimento nella Ovs Store Management School, con un percorso di formazione pratica e corsi e-learning, seguito da opportunità di crescita personale e professionale. Per candidarsi, è possibile visitare il sito di Ovs.

Ovs assume a Caltanissetta e Gela

Inoltre, Ovs cerca Sales Assistant a Caltanissetta e Gela, appartenenti alle categorie protette L. 68/99. Questi collaboratori saranno responsabili dell’assistenza alla clientela per far conoscere le collezioni, dell’allestimento del negozio secondo le linee guida, del riassortimento dei prodotti esposti e del contributo al raggiungimento degli obiettivi di vendita.

Un approccio orientato al cliente e una buona conoscenza dei prodotti e dei tessuti sono essenziali. Le candidature possono essere inviate cliccando sui rispettivi link per Gela e Caltanissetta.

Opportunità nelle città siciliane

Le opportunità lavorative in Sicilia variano a seconda delle esigenze dei punti vendita nelle diverse città come Palermo, Catania e Messina. È consigliabile monitorare regolarmente le nuove offerte di lavoro poiché le necessità di personale possono cambiare frequentemente. Per ulteriori informazioni sulle offerte lavorative all’interno del gruppo Ovs spa, è possibile visitare il sito web ufficiale nella sezione “Offerte di lavoro”, dove si trovano le posizioni attuali suddivise per regione e città.

Come candidarsi

In alternativa, si può inviare una candidatura spontanea attraverso il sito ufficiale, includendo un curriculum vitae aggiornato e una lettera di presentazione. La registrazione sul sito di Ovs è consigliata per chi è interessato a queste opportunità.

