Dietro la strage un movente passionale

Hossain Sahadat, 43 anni, di origine bengalese come le tre vittime. Sarebbe lui, secondo la procura della Repubblica di Roma, il presunto killer del triplice omicidio di via Montiglio, nella periferia nord-ovest della Capitale. Non ha permesso di soggiorno e un anno fa ha presentato a Frosinone richiesta di protezione internazionale. La domanda è ancora in fase di valutazione.

Avrebbe ucciso a colpi di mannaia Kamal Uddin, 39enne, la moglie Jahan Hosne Momotaj, 38 anni, e la figlia più piccola, Arowa, di 8 anni. Il figlio maggiore, Onion, 20 anni, è riuscito a scappare prima di essere ucciso.

La procura di Roma ha deciso di divulgare la foto dell’uomo chiedendo a “chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore potrà contattare l’utenza 3346903295 della Squadra Mobile”.

Il motivo della strage potrebbe essere passionale: Shahadat avrebbe provato più volte ad avvicinare la donna. Di fronte al rifiuto avrebbe aggredito prima lei e la figlia di otto anni, poi il marito e padre non appena è tornato a casa.