Palagonia, Ramacca, Castiglione e Raddusa: ecco i nuovi sindaci

Gli eletti nei quattro Comuni

CATANIA – Una tornata elettorale, in provincia di Catania, che ha riguardato i piccoli Comuni ma che ha comunque rappresentato un banco di prova per le forze politiche in campo. Anche in questa tornata, non passa inosservato il dato al ribasso sull’affluenza.

Palagonia

Il centro calatino conferma la fiducia al sindaco uscente. O, meglio, al primo cittadino in sella al Comune di Palagonia prima del commissariamento. Salvo Astuti, ingegnere, porta a casa il risultato in maniera netta superando la soglia del 51%: 4135 voti totali. Dietro di lui gli altri competitor, Agnese Campisi (1561 voti), Alessandro Gueli (1250), Marianna Fagone (653), Salvo Grasso (469).

Nessun ballottaggio, dunque, in quello che era l’unico Comune in questa tornata amministrativa siciliana nel quale si votava col sistema proporzionale. A Palagonia ha votato il 54,55% degli aventi diritto.

Ramacca

È Rosario Gravina il nuovo primo cittadino di Ramacca. Per lui, 3079 consensi pari al 55% delle preferenze: ha battuto – in quello che era una sorta di ballottaggio – Pippo Limoli che puntava alla terza elezione a sindaco e che ha messo assieme 2440 voti.

“Ramacca ha un grande potenziale e insieme, con impegno, solidarietà e passione, riprenderemo il cammino verso un domani ricco di speranze e opportunità. Sono determinato a lavorare con trasparenza e dedizione, ascoltando le vostre esigenze e condividendo le sfide che ci attendono. È stato il commento del neo sindaco.

A Ramacca, altro Comune reduce da un commissariamento, ha votato il 54,01% degli aventi diritto.

Castiglione di Sicilia

A Castiglione di Sicilia vince Concetto Stagnitti che ha ottenuto il 39,86% delle preferenze e 723 voti. Dietro di lui Antonino Camarda, con il 37,1% dei consensi e Salvatore Monforte 23,04%. Stagnitti ha parlato di campagna elettorale condotta “nel segno della pacificazione e di squadra pronta a guardare al futuro”.

Affluenza a Castiglione di Sicilia pari al 44,85%.

Raddusa

Vittoria di Giuseppe Marino a Raddusa che ha messo assieme 668 voti. Erano in quattro a contendersi la poltrona di primo cittadino. Dietro sono arrivati il sindaco uscente Emilio Cosentino (578), Carmela Pagana (512), Giovanni Piazza (148).

A Raddusa ha votato il 50,15% degli aventi diritto.

Il responso in tutti i Comuni della Sicilia.