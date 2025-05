I risultati delle sfide nelle urne

PALERMO – Ufficiali i risultati delle elezioni comunali nei nove centri della Sicilia che nell’ultimo week-end sono andati al voto. In un paio di casi mancano ancora i dati definitivi ma il risultato elettorale è comunque assodato.

Realmonte e Raddusa

È questo il caso di Realmonte, in provincia di Agrigento, e di Raddusa, nel Catanese. A Realmonte il sito ufficiale della Regione Siciliana segnala che mancano ancora i risultati di due sezioni su cinque ma la vittoria di Alessandro Mallia non è comunque a rischio. A Raddusa, invece, manca una delle quattro sezioni nelle quali si è votato: il nuovo sindaco è Giuseppe Marino.

Palagonia

Definitivi, invece, i risultati degli altri sette Comuni, a cominciare da Palagonia, cittadina catanese dove si è votato con il proporzionale (l’unico caso in questa tornata elettorale). Terminato lo scrutinio dei voti nelle 18 sezioni, le urne dicono che il nuovo sindaco è Salvatore Astuti, eletto al primo turno con il 51,65%.

Castiglione di Sicilia e Ramacca

In provincia di Catania si è votato anche a Castiglione di Sicilia, dove il nuovo sindaco è Concetto Stagnitti (39,55%) e Ramacca, che registra il successo di Rosario Gravina: quest’ultimo è sindaco con il 54,98% delle preferenze e supera l’ex parlamentare regionale Pippo Limoli.

Montemaggiore Belsito e Prizzi

In provincia di Palermo si sono recati alle urne i cittadini di Montemaggiore Belsito e Prizzi. A Montemaggiore Belsito è stato eletto sindaco Cosimo Gullo, con il 46,83% delle preferenze. A Prizzi festeggia Luigi Vallone, che ha ottenuto il 69,5%.

Solarino e Favignana

Solarino, in provincia di Siracusa, premia il giovane deputato regionale del Pd Tiziano Spada: per lui il 52,14% dei voti. A Favignana, la più grande delle isole trapanesi delle Egadi, ritorna Giuseppe Pagoto che durante la sua sindacatura era stato coinvolto nell’inchiesta ‘Aegades’: per lui il 53,88%.

