Palazzina a fuoco in provincia di Agrigento, morto un 47enne

Ancora ignote le cause che hanno scatenato il rogo

CALTABELLOTTA (AGRIGENTO) – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 febbraio, in un edificio a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, nella via dei Cappuccini, in pieno centro.

Nell’incendio ha perso la vita un uomo di 47 anni. L’uomo sarebbe il figlio della coppia che abita nella palazzina. Al momento dell’incendio in casa vi era solo la donna, rimasta ustionata, mentre il marito era fuori.

Non si conoscono al momento le cause che hanno generato le fiamme.

Il vento ha impedito all’elicottero del 118 di atterrare e la donna è stata trasportata per ora all’ospedale di Sciacca.