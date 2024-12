Il Palazzo tra assunzioni e debiti: intanto, ecco il CdA di Multiservizi

Guglielmino presidente della Partecipata. Consiglio rinviato a stasera

CATANIA – Dai mal di pancia sulll’approvazione in consiglio comunale dei debiti fuori bilancio all’assunzione di 54 unità al Comune. Nel mezzo, la nomina del nuovo CdA di Multiservizi.

Una giornata sull’ottovolante di umori altalenanti, quella di ieri, tra i corridoi di Palazzo degli elefanti.

La seduta di consiglio

Quella di ieri è stata una seduta di assise comunale – divisa tra presenza e remoto – che ha visto concedere il via libera a quattro variazioni di bilancio ed a debiti fuori bilancio accumulati da sentenze passate ormai in giudicato. Numero legale poi caduto sugli altri debiti (quelli non derivanti da sentenze) e presidente Anastasi che ha automaticamente rinviato il consiglio ra stasera.

Una pioggia di quindici debiti arrivati (ma come da prassi, del resto) alla fine dell’anno che non ha certo fatto fare salti di gioia ai consiglieri del Palazzo.

Guglielmino alla Multiservizi

Nel frattempo, proprio nella serata di ieri, è arrivato l’annuncio della nomina del nuovo CdA di Multiservizi. “Il Comune di Catania, socio unico della partecipata in house Catania Multiservizi S.p.A. rappresentato dall’assessore Giuseppe Marletta – è stata la nota inviata dal Comune -, ha designato i nuovi componenti del consiglio d’amministrazione dell’azienda, nel corso dell’assemblea dei soci appositamente convocata dal collegio dei revisori dei conti per le nomine della governance dell’azienda.

Il nuovo presidente è Giuseppe Guglielmino, dottore commercialista di 43 anni. Gli altri componenti del cda sono l’ingegnere Rosanna Colombo e Salvatore Mascali, esperto di management e formazione.

Le assunzioni

Intanto, in mattinata la firma sul contratto d’assunzione, a tempo indeterminato, di 54 nuove forze in dote al Comune di Catania. Saranno in servizio da lunedì. È il completamento dell’iter concorsuale avviato nella scorsa primavera. “Tutti voi – ha detto il sindaco Enrico Trantino – siete il nuovo carburante di un Comune che da ben 33 anni non faceva assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il vostro datore di lavoro sono i cittadini che dovete servire con scrupolo e coscienza nell’interesse di tutti, nessuno escluso. Ringrazio quanti hanno lavorato per concludere in tempi rapidissimi, oserei dire da record, questi concors”.

In dettaglio, a entrare in servizio nell’apparato burocratico del Comune di Catania sono 28 istruttori tecnici, 16 ragionieri, 4 funzionari contabili e 6 funzionari reclutati tre anni fa dal governo nazionale e ora stabilizzati con procedura di evidenza pubblica. “Una grande emozione – ha aggiunto l’assessore Viviana Lombardo – vedere tanti giovani, in gran parte donne, assumere un incarico lavorativo a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione”.

Infine, il responsabile a interim della Direzione Risorse Umane Giuseppe Ferraro, ha reso noto, che da lunedì cessa nell’incarico suppletivo ritornando alla guida esclusiva del Gabinetto del sindaco, che nella prossima settimana si concluderanno i colloqui del concorso per gli 80 agenti di polizia locale, che entreranno in servizio a metà gennaio.