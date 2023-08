Palermo, 13enne investito da un’auto pirata in viale Regione

Trasportato a Villa Sofia. Per il ragazzino diverse fratture, fortunatamente non è in pericolo di vita

PIAZZA PAGLIARELLI

1' DI LETTURA PALERMO – E’ caccia all’auto pirata che a Palermo ha travolto un ragazzino di 13 anni mentre stava attraversando la strada. E’ accaduto in piazza Pagliarelli, all’altezza della parte alta di viale Regione siciliana. Il ragazzo stava attraversando quando un’auto a velocità lo ha colpito con violenza. Immediati i soccorsi, per lui diverse fratture ma pare non essere in pericolo di vita. In corso accertamenti sanitari. A indagare i carabinieri che anzitutto stanno cercando di rintracciare l’auto pirata. Purtroppo un compito non semplicissimo dal momento che la vittima non ha saputo fornire dettagli sul veicolo, neanche il tipo di modello. Al vaglio la possibilità di visionare la immagini di videosorveglianza della zona per provare a capire chi all’orario dell’incidente ha transitato nei pressi. Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia per alcune fratture.

