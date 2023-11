Palermo, 50mila presenze in quattro giornate per la “Domenica Favorita”

Il format è stato esportato a Piano Battaglia e Ficuzza

PALERMO – Ancora un grande successo per “La Domenica Favorita”. Sono cinquantamila le presenze registrate in quattro domeniche. Il format, oltre al parco urbano di Palermo, è stato esportato a Piano Battaglia e al Bosco della Ficuzza.

Un centinaio di attività all’aria aperta

Domenica, con il parco chiuso al traffico, in migliaia tra famiglie e sportivi hanno trascorso una giornata all’aria aperta e hanno partecipato a un centinaio di attività, tra passeggiate, visite guidate, concerti di musica classica, jazz e pop-rock, sport, attività di sensibilizzazione e promozione della salute, che hanno animato le aree della Villa Niscemi, la Palazzina Cinese, le Scuderie Reali, il museo Pitrè e il Campo ostacoli.

In centinaia, soprattutto i più piccoli, hanno visitato il villaggio di Pompieropoli dei vigili del fuoco e hanno partecipato a “Palermo in rosa”, la passeggiata ludico-motoria per la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, organizzata dall’asd Now Team.

“Grande partecipazione delle famiglie”

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, commenta così il successo della manifestazione: “C’è stata grande partecipazione ed entusiasmo da parte della gente, in particolare delle famiglie. La manifestazione di quest’anno ha fatto scoprire nuovi territori e per questo è stato importante il supporto della Città Metropolitana”.