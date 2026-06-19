PALERMO – Il Palermo calcio disputerà il 7 agosto a Perth, in Australia, la seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy contro il Melbourne City.
L’incontro, in programma al Sam Kerr Football Centre alle 19:00 locali, segue il debutto del trofeo avvenuto lo scorso anno allo stadio Renzo Barbera contro il Manchester City. La sfida rappresenta la quarta sinergia sportiva dei rosanero con un club della galassia City Football Group, dopo i precedenti con lo stesso Manchester City, Girona e Lommel.
La trasferta della squadra guidata da Filippo Inzaghi rientra nella campagna “Palermo goes to Australia”, che include anche un’amichevole contro la Juventus nell’ambito della manifestazione “Calcio Italiano”, in programma a Perth l’11 agosto.
Il primo impegno ufficiale della stagione 2026-2027 dei rosanero sarà invece il 16 agosto per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ancora da ufficializzare l’orario e l’avversario, che secondo il regolamento del ranking sportivo dovrebbe essere il Lecce.